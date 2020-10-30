Канализационные стоки попали в Ангару в Иркутске

Неочищенные стоки были сброшены в Ангару из-за аварии на канализационно-насосной станции МУП «Водоканал» в Иркутске, проводится проверка, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Утром в пятницу в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись, сделанная иркутянкой. На ней видно, как в Ангару в центре Иркутска сбрасываются канализационные стоки.

«Проблема возникла из-за аварии на канализационно-насосной станции МУП «Водоканал», вчера ее устранили. После получения результатов анализов будем решать вопрос о привлечении к ответственности», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Специалисты Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры организовали проверку. К ней привлечены органы Росприроднадзора и Росрыболовства. Взяты пробы воды, устанавливается ущерб, нанесенный природе.

Напомним, летом 2019 года крымские активисты рассказали, что пляж Коктебеля заливает экскрементами из ближайших гостиниц, самостроев и кафе. Росприроднадзор возбудил административное производство.