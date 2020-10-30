На Украине признали, что страна «трещит по швам» В Таджикистане состоялась инаугурация президента 30 октября 2020, 08:27 Текст: Евгения Шестак

Инаугурация вновь избранного президента Таджикистана Эмомали Рахмона завершилась в Душанбе. Во Дворце наций президенту вручили президентские символы, церемония продолжится в дворцовом комплексе «Кохи Сомон», где президент Таджикистана произнесет слова присяги, передает ТАСС. Глава Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода вручил главе государства удостоверение президента. Председатель Конституционного суда республики Абдулхафиз Ашурзода вручил Рахмону символ президентской власти – знак президента Таджикистана. Президентские выборы прошли в Таджикистане 11 октября. Действующий глава республики Эмомали Рахмон победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%.

