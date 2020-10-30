Определено влияние погоды на заболеваемость коронавирусом

Переохлаждение из-за ухудшения погодных условий снижает уровень иммунитета и делает организм более восприимчивым к вирусным инфекциям, в частности, к коронавирусу, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

«На заболеваемость влияют погодные факторы. Как и в случае с другими респираторными вирусными инфекциями, плохая погода вызывает переохлаждение организма и делает его более восприимчивым к инфекциям», – цитирует РИА «Новости» Пшеничную.

Она напомнила, что наличие других вирусов в организме может осложнять течение болезни, вызываемой коронавирусной инфекцией.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, резкой динамики в эскалации нет. По словам мэра, в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией не требуется проводить никаких других ограничительных мер.