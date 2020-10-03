Пушков назвал ошибку Горбачева на германском направлении

Сенатор Алексей Пушков заявил, что «празднование 30-летия воссоединения Германии, а точнее – поглощения ГДР со стороны ФРГ, это еще одно подтверждение провала политики (президента СССР Михаила) Горбачева на германском направлении».

Горбачев занимал курс «на упреждающие уступки», который затем продолжил первый президент России Борис Ельцин, заявил сенатор в своем Telegram-канале.

«Первый закон реальной политики: избавьтесь от иллюзий. Второй закон реальной политики: забудьте об упреждающих уступках. Они всегда будут истолкованы как признак слабости, никогда не сподвигнут другую сторону на встречные уступки, а помнить их будут ровно столько времени, сколько понадобится», – пояснил Пушков.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему для многих пожилых восточных немцев воссоединение ГДР и ФРГ – это грустный праздник.

Ранее бывший президент СССР заявлял, что мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, если бы Советский Союз удалось сохранить. Напомним, в развале СССР Горбачев обвинял первых руководителей России, а также назвал верным свое решение о сложении полномочий 23 года назад.