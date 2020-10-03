В Минске началась акция оппозиции Германия заявила, что в Белоруссии «притесняют свободу слова» 3 октября 2020, 19:12 Текст: Алексей Дегтярев

Берлин обвинил Минск в притеснении свободы слова, которая, по мнению ФРГ, выражается в переаккредитации зарубежных средств массовой информации. «Белорусское руководство отозвало аккредитацию иностранных СМИ в стране. После нескольких недель нарушений прав человека и преследований журналистов это является дальнейшим вопиющим притеснением свободы печати и свободы слова», – цитирует заявление МИД Германии RT. Немецкое ведомство отметило, что независимое освещение белорусских протестов «подвергается дальнейшему массовому ограничению». Ранее министерство информации Белоруссии заявило о приостановке выпуска сетевого издания Tut.by. В конце августа в Белоруссии заблокировали доступ к сайту негосударственного издания «Наша Нива» и интернет-ресурсу naviny.by.

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