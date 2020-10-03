Эрдоган завил о готовности Турции к новой операции в Сирии

Взгляд
3 октября, суббота  |  Последнее обновление — 16:45  |  vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

Выступать в роли «поджигателя войны» для политиков обычно некомфортно, но Эрдогана это не остановило Борис Ефимов
Беспрецедентно дерзкое и агрессивное высказывание в связи с событиями в Карабахе сделал президент Турции: по словам Эрдогана, «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе. Это прямо противоречит не только традиционной политической риторике, но и совместному заявлению президентов России, Франции и США. Почему турецкий лидер почувствовал себя вправе говорить таким образом? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Немцы забыли о благодарности Москве за свое воссоединение

Даже спустя 30 лет многие пожилые восточные немцы испытывают ностальгию по ГДР Lionel Cironneau/AP/ТАСС
Германия празднует 30-летие одной из главных вех в своей истории – слияние ГДР и ФРГ. Для многих пожилых восточных немцев это грустный праздник, поскольку там до сих пор жива «остальгия» по временам социализма с его бесплатной медициной и образованием. При этом ни старые, ни молодые почему-то не хотят видеть аналогий между включением ГДР в состав ФРГ в 1990-м и воссоединением Крыма с Россией в 2014-м. Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Журналист обязан быть циничной сволочью

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В этом безумном мире, где у каждого есть позиция и каждый имеет своё мнение по любой проблеме, мы обязаны оставаться нормальными и не иметь никакой позиции и никакого мнения. Подробности...
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Мир взялся за строительство новых империй

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Роль ООН в новой истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. Россия как себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова строить и с кем? Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Раз это война, будьте готовы стать жертвами

Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам нужно заново учиться отвечать за свои слова и поступки. За всё, что мы говорим, публикуем или републикуем, за лайки в интернете. Накопленная, набухшая, возогнанная ложь и размноженная ненависть обязательно оборотятся на нас самих. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Эрдоган завил о готовности Турции к новой операции в Сирии
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    Эрдоган завил о готовности Турции к новой операции в Сирии

       3 октября 2020, 15:36
    Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Если курдские формирования не покинут север Сирии, как было обещано Турции, то Анкара сама займется этим вопросом, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

    «Когда мы разрушили террористический коридор, который пытались построить вдоль наших границ, мы показали, что наши сирийские братья не одиноки. Террористические зоны, которые все еще существуют в Сирии, либо должны быть очищены, как нам было обещано, либо мы придем и сделаем это сами», – приводит слова Эрдогана РИА «Новости».

    Он отметил, что Турция не потерпит любые шаги, которые приведут к «новой гуманитарной катастрофе» в сирийской провинции Идлиб.

    Осенью 2019 года Анкара объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов.

    Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что Турция не будет выводить своих военных из Сирии до тех пор, пока об этом не попросит народ этой страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.


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