Анонсирован прямой эфир с новосибирским губернатором Травниковым

В Instagram в пятницу пройдет прямой эфир с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Ведущей прямых эфиров выступает директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

«Поговорим про социальные программы, поддержку малого и среднего бизнеса. Обсудим подготовку системы здравоохранения, в целом ситуацию с коронавирусом и предпринимаемые меры», – написала Кислицына в Instagram.

Эфир пройдет в 18.00 по Новосибирску (14.00 мск).

Кислицына напомнила, что Андрей Травников – представитель губернаторов «новой волны». В 2017 году был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. В 2018 году одержал победу на досрочных выборах.

В 2014 прошел профессиональную переподготовку по программе высшего уровня резерва управленческих кадров РАНХиГС при президенте. Здесь же в 2018 году он завершил профессиональную переподготовку по программе кадрового управленческого резерва президента «Государственное и муниципальное управление».