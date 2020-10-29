Собянин назвал срок, когда любой желающий сможет записаться на вакцинирование

Москва в ближайшие два месяца рассчитывает получить большие партии вакцины от коронавирусной инфекции, заявил мэр города Сергей Собянин.

«Мы подходим, я имею в виду производителей вакцины, к стадии массового выпуска, как я и говорил, поэтому надеюсь, что в ноябре-декабре мы получим уже большие объемы вакцины для того, чтобы давать возможность свободно записываться для вакцинирования», – заявил Собянин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Он добавил, что столица на 100% обеспечена всеми необходимыми для лечения коронавирусных больных лекарствами. В том числе в достатке препараты для амбулаторного лечения, подчеркнул градоначальник.

Собянин отметил, что снизилась динамика роста заболеваемости. «Предыдущая неделя, динамика роста основных показателей замедлилась почти в 10 раз. И на этой неделе видим цифры, которые не превышают то, что мы видели на прошлой неделе», – пояснил мэр.

В сутки в городе госпитализируют 1,2 тыс. человек с коронавирусом в среднем, указал он. «Это большая цифра, огромная, но мы с ней справляемся. И одновременно примерно такое же количество выписывается», – заявил Собянин.

Последние два дня в Москве число поступающих пациентов снизилось, стало выписываться больше человек, сказал он.

Глава города отметил, что всем жителям столицы окажут своевременную медпомощь и никто не окажется в ситуации, когда нет мест. «Такого не должно быть и такого не будет в Москве», – подчеркнул мэр.

Также Собянин поделился наблюдениями за своим самочувствием после вакцинации от коронавируса. «Результаты хорошие. Я недавно сдавал анализы на титры. Титры очень неплохие. Поэтому иммунитет держится, что называется», – сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве нет взрывного роста коронавируса, распространение заболевания замедляется. По словам мэра, в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией не требуется проводить никаких других ограничительных мер.