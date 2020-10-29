Путин заявил о значительном шаге Лукашенко навстречу оппонентам

Предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о реформе конституции республики – это значительный шаг навстречу его оппонентам, заявил президент России Владимир Путин.

Лукашенко объявил о возможности изменений в Основной закон страны или принятие нового документа, а также проведения парламентских и президентских выборов на этой базе, напомнил Путин в ходе форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!», передает ТАСС.

«Я думаю, что это, исходя реалий сегодняшнего дня и оценки политической ситуации, с его стороны значительный шаг навстречу его политическим оппонентам», – добавил российский лидер.

Он подчеркнул, что вопрос о президентских выборах в Белоруссии необходимо решать самим гражданам страны. «По поводу возможности или нет проведения президентских выборов в Белоруссии: это должен определять сам белорусский народ и руководство Белоруссии. Мы в эти вопросы не лезем», – сказал он.

При этом Путин считает правильным для урегулирования ситуации в Белоруссии включение всех политических сил страны в этот процесс. «Было бы правильно, если бы все, я хочу это подчеркнуть, политические силы включились в этот процесс, огульно бы не обвиняли президента Лукашенко, что он хочет что-то схитрить, а устроились бы в эту работу и влияли бы на те решения, которые могут быть приняты в ходе этого процесса», – цитирует Путина РИА «Новости».

Также президент в ходе форума затронул вопрос интеграции России и Белоруссии. «Без всякого сомнения, это должно быть сделано, если будет что-то делаться, исключительно на добровольной основе с нашей и со стороны наших белорусских друзей и партнеров, исходя их того, как обе стороны оценивают свои национальные интересы в той или другой сфере, в сфере политики или в сфере экономики», – подчеркнул президент России.

По мнению Путина, в договор о Союзном государстве не нужно вносить никаких дополнений. «В договоре о создании Союзного государства все предусмотрено, мы не считаем, что нужно туда что-то вносить дополнительно. Вопрос заключается в том, реализовывать какие-то элементы этого плана, который уже есть, существует на протяжении двух десятилетий, либо пока от чего-то воздержаться. Во всяком случае, мы ничего не форсируем», – сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что клянется решать все вопросы, в том числе касающиеся конституционной реформы, только так, как того хочет белорусский народ.