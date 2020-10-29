В Чечне отреагировали на убийства в Ницце

Депутат Госдумы от Чеченской Республики и заместитель председателя комитета по делам общественных объединений Магомед Селимханов прокомментировал убийство людей в Ницце.

«Я еще не читал даже. Своих проблем валом. Российских проблем», – сказал депутат в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Напомним, в четверг вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. До этого, 16 октября, под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого он показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инцидент террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что власти намерены обратить особое внимание на обучение детей.

Президент высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Кроме того, в сентябре Макрон, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo, заявил, что во Франции есть «свобода богохульствовать».

Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи отметил, что внешнюю политику России формулирует глава государства, а главы субъектов «не могут заниматься внешней политикой, они не формируют внешнюю политику и не принимают каких-либо решений». Кадыров в ответ заявил, что критиковал Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда не как политик, а как мусульманин.