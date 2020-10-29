Путин рассказал о планах по приватизации в 2021 году

Участие в приватизации в 2021 году примут порядка 180 акционерных обществ с госучастием, а также 86 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), сообщил президент России Владимир Путин.

«На следующий год мы планируем, что участие в приватизации так или иначе будет распространено примерно на 180-186 акционерных обществ с государственным участием и примерно на 86 унитарных предприятий. И еще за казной там тысяча с лишним, 1 тыс. 300, по-моему, различных хозяйствующих субъектов, которые тоже предполагается задействовать в рамках процесса приватизации», – сообщил Путин, отвечая на вопросы участников форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!», передает ТАСС.

Ранее Путин сообщил, что настроен оптимистично в плане развития российской экономики. В марте президент заявил, что приватизацию нельзя считать самоцелью, важно, чтобы компании работали «грамотно, с доходом, приносили доход государству». Он напомнил, что компании с госучастием, такие как «Роснефть», Газпром, «Татнефть» и Сбербанк, являются крупнейшими налогоплательщиками в России. В качестве примера неудачной приватизации глава государства привел ситуацию в Канаде, которая продала свою железную дорогу американским собственникам.