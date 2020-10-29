В Кремле оценили идею Чечни ввести премию назвавшим сыновей именем пророка

Кремль не обладает информацией о деталях инициативы главы Чечни Рамзана Кадырова по выплате 100 тыс. рублей каждой семье, в которой новорожденный ребенок будет назван в честь пророка Мухаммеда, но приветствует траты на повышение рождаемости, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нам в деталях ничего об этой инициативе неизвестно. И я не знаю бюджетных параметров в Чеченской Республике, поэтому ничего конкретного сказать не могу», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Он подчеркнул, что любые свободные, доступные для регионального бюджета деньги, которые используются на повышение рождаемости, «это только благо».

Также Песков заявил, что не будет участвовать в теологических спорах вокруг заявлений Кадырова по ситуации во Франции.

Отвечая в четверг на вопрос, учитывается ли конфессиональная принадлежность кандидатов в главы регионов, Песков подчеркнул, что это никоим образом в России «не является критерием для назначения или для избрания на государственные должности».

Ранее министр информации и печати Чеченской Республики Ахмед Дудаев сообщил, что общественный фонд имени Ахмата Кадырова будет выплачивать по 100 тыс. рублей родителям новорожденных, названных в честь пророка Мухаммеда и появившихся на свет в период с 28 октября до ночи 29 октября.