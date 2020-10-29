Эксперт назвала меры противодействия цензуре со стороны IT-корпорациий

«Блокировка сервисов не приводит к улучшению ситуации. Действенной мерой видится введение крупных штрафов за распространение запрещенного контента и неправомерные акты цензуры», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя повторное требование Роскомнадзора в адрес американских интернет-компаний прекратить цензуру в отношении российских СМИ.

«Это уже не первое обращение со стороны Роскомнадзора. Иски в адрес мировых IT-корпораций со стороны российской прокуратуры направлялись и ранее, по ним уже состоялись суды», – рассказала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. По мнению собеседницы, это шаги в правильном направлении. «Мы рады, что государство противодейстует политике двойных стандартов со стороны крупных интернет-платформ», – подчеркнула Мизулина.

Накануне Роскомндазор повторно направил в адрес американских компаний Facebook, Google и Twitter требование прекратить цензуру в отношении российской прессы.

Кроме того, в сообщении на сайте ведомства указывается, что «судом Таганского района Москвы ограничение компанией Google LLC доступа граждан России к фильму «Беслан», размещенному на видеохостинге YouTube, признано актом цензуры». В связи с этим Роскомнадзор направил уведомления в адрес компаний Facebook, Twitter и Google о принятом судом решении и повторные требования прекратить цензуру российских СМИ.

Компании Facebook и Twitter модерируют контент, нарушая права российских пользователей и информационных ресурсов, отметила Мизулина. Зачастую это выглядит как откровенная цензура Эксперт назвала меры противодействия цензуре со стороны крупных игроков мирового интернет-бизнеса. «Но при этом зарубежные IT-корпорации совершенно не занимаются противодействием распространению нелегального контента, особенно в детской и молодежной среде», – добавила Мизулина.

«Это вызывает недоумение и требует решительного ответа. Необходимы существенные законодательные изменения, для того, чтобы защитить права российских пользователей. Лига безопасного интернета поддерживает усилия государственных органов управления по приведению IT-платформ к единым прозрачным стандартам работы. Это уже давно назрело, и рабочая группа в правительстве РФ готовит предложения на эту тему», – напомнила собеседница.

По мнению Мизулиной, в первую очередь нужно вводить дополнительные обязательства для соцсетей при модерации запрещенного к распространению контента. «В случае невыполнения крупные интернет-компании должны привлекаться к административной ответственности, как это происходит во многих странах мира, например в Германии, или Турции. Также IT-корпорации должны реагировать на замечания, которые поступают от пользователей и правоохранительных органов», – поделилась Мизулина.

«Второй немаловажный момент – обязать крупные сетевые платформы открыть свои представительства на территории России, создавать юридические лица, которые будут нести правовые последствия за нарушения законодательства. Без этого предыдущее предложение не заработает», – подчеркнула директор Лиги безопасного интернета.

При этом Мизулина отметила, что радикальные меры, вроде блокировки сервисов, не приводят к существенному улучшению ситуации. Здесь нужен спокойный, разумный подход, добавила эксперт. «Корпорации, работающие в области интернет-технологий, будучи коммерческими организациями, всегда озабочены вопросом прибыли, – указала Мизулина. – Если исходить из экономической составляющей, то действенной мерой видится введение крупных штрафов за распространение запрещенного контента и за неправомерные акты цензуры в отношении пользователей. И речь не о тысячах рублей, назначаемых российским судом в виде штрафа. В той же Германии такие штрафы исчисляются миллионами евро».

«Можно также пойти по пути антимонопольного законодательства, которое работает в России достаточно эффективно – вводить оборотные штрафы для западных IT-платформ. В этом случае штраф за нарушения будет составлять 1-2% от годового оборота, например, Facebook, Twitter или Google. Лишь тогда возможно удастся склонить западных интернет гигантов к адекватному диалогу», – заключила собеседница.

Ранее Роскомнадзор уведомлял об учащении случаев распространения зарубежными интернет-площадками YouTube, Instagram, Facebook и Twitter фейковой информации.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что зарубежным IT-гигантам придется отвечать перед российским судом.