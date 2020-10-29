Стали известны подробности задержания грозившего самосожжением таксиста

Очевидец поделился подробностями того, как правоохранители освободили офис «Яндекс.Такси» в Москве от мужчины, пригрозившего сотрудникам компании самосожжением.

«В районе 10.30 я пришел на работу, следом за мной пришли охранники «Яндекс.Такси» вместе с представителями полиции и попросили эвакуироваться под предлогом, что в «Яндекс.Такси» на первом этаже таксист забаррикадировался стульями, облился бензином и грозится поджечь, просит встречи с руководством», – цитирует РИА «Новости» главу расположенной по соседству компании Станислава Сквирского.

Сквирский отметил, что правоохранители вывели мужчину в наручниках. «Внешних признаков неадекватности не было», – пояснил он.

Он добавил, что неделю назад к офису подъезжал водитель «Яндекс.Такси» с наклейками в машине, на которых было написано, что он объявляет голодовку и требует разговора с представителями компании. Сквирский затруднился ответить на вопрос, был ли это тот же водитель.

В «Яндекс.Такси» сообщили, что пригрозивший самосожжением таксист требовал встречи с руководством, чтобы обсудить вопрос о его блокировке, но он не был заблокирован. Также в компании отметили, что перед ним не было задолженности.

«Водитель попросил поддержки в разборе блокировок, а после разговора он сдался полиции. По нашей информации, он не был заблокирован в сервисе, работал на линии в сентябре и октябре, все выплаты осуществлялись в срок и в полном объеме. Мы не будем настаивать на аресте водителя», – приводит сообщение компании ТАСС.

Ранее сообщалось, что таксиста, который облился бензином в офисе компании «Яндекс.Такси», скрутили и доставили в полицию.