Власти Москвы опровергли введение системы пропусков

Власти Москвы пока не планируют вводить пропускной режим, сообщили в правительстве Москвы.

«Сейчас делать этого не планируется», – передает РИА «Новости» ответ на вопрос, будет ли введен пропускной режим.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве нет взрывного роста коронавируса, распространение заболевания замедляется. По словам мэра, в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией не требуется проводить никаких других ограничительных мер.

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