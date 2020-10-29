Пуск новой российской противоракеты показали на видео Черноморский флот начал непрерывное слежение за кораблями НАТО в Черном море 29 октября 2020, 12:02 Текст: Дмитрий Зубарев

Черноморский флот приступил к непрерывному слежению за действиями кораблей ВМС НАТО, зашедших в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной России. «Силы и средства Черноморского флота приступили к непрерывному слежению за действиями группы минно-тральных сил объединенных ВМС НАТО, зашедшей в акваторию Черного моря 29 октября 2020 года», – передает ТАСС сообщение центра. В состав группы ВМС НАТО входят универсальное транспортное судно «Алиакмон» ВМС Греции, тральщик – искатель мин «Орион» ВМС Франции, морской тральщик «Альгеро» ВМС Италии и базовый тральщик «Дуэро» ВМС Испании. Напомним, 4 октября эскадренный миноносец ВМС Великобритании «Дракон» (HMS Dragon) зашел в акваторию Черного моря.

