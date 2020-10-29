Полиция Филадельфии нашла грузовик со взрывчаткой

Полиция Филадельфии обнаружила грузовик со взрывчатыми веществами и другим подозрительным грузом, правоохранительные органы начали расследование.

По данным телеканала, грузовик был обнаружен в среду вечером. Внутри автомобиля находились баки с пропаном, факелы и, предположительно, динамитные шашки. К расследованию подключилась команда взрывотехников, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 6 ABC.

На данный момент не известно, кому принадлежит грузовик. Также не сообщается о произведенных задержаниях.

Ранее власти Филадельфии ввели в городе комендантский час из-за вспыхнувших беспорядков после убийства полицейскими местного темнокожего жителя Уолтера Уоллеса.

Напомним, в понедельник в Филадельфии полицейские застрелили 27-летнего Уолтера Уоллеса, который направлялся в сторону правоохранителей, предположительно, вооруженный ножом. Сотрудники полиции неоднократно призывали мужчину бросить оружие, однако он проигнорировал требование. После случившегося в Филадельфии начались столкновения. В стычках пострадали свыше 50 полицейских, было задержано более 170 человек. Несколько сотен служащих Национальной гвардии штата были мобилизованы для поддержания порядка в городе. Они прибудут в Филадельфию не ранее пятницы.

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