ФСБ пресекла канал поставки краснокнижного осетра

Сотрудники ФСБ задержали грузовик с краснокнижным осетром и пресекли канал его поставки в Московский регион, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«На 37-м километре Ярославского шоссе задержан грузовой автомобиль, следовавший из Республики Дагестан под управлением гражданина России. В ходе досмотра транспортного средства в оборудованном тайнике обнаружено и изъято 377 экземпляров осетровых видов рыб общим весом около 1,5 тонны оценочной стоимостью свыше 4 млн рублей», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

Таким образом, сотрудники Погрануправления ФСБ по Дагестану совместно с сотрудниками подразделений центрального аппарата ФСБ России пресекли межрегиональный канал поставки в Московский регион занесенных в Красную книгу рыб. Изъятая рыба помещена на ответственное хранение в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Принимается процессуальное решение.

Напомним, в сентябре сотрудники ФСБ изъяли около 100 тонн контрабандных сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов.