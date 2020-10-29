В Баку заявили о столкновениях с армянскими вооруженными силами

Минобороны Азербайджана сообщило о продолжавшихся в течение минувших суток и в ночь на четверг боевых столкновениях с армянскими вооруженными силами.

«В течение дня 28 октября и в ночь на 29 октября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией, позиции подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны», – передает ТАСС сообщение оборонного ведомства.

«Боевые действия продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта», – говорится в сообщении. В нем отмечается, что «попытки противника атаковать были решительно пресечены».

Между тем армянское государственное информационное агентство «Арменпресс» со ссылкой на своего корреспондента, работающего на месте, сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в четверг рано утром возобновили ракетные удары по Степанакерту.

«По Степанакерту нанесено более десяти ударов. Город продолжает сотрясаться от взрывов, включена сирена воздушной тревоги», – говорится в тексте.

Как позже отметила в своем Telegram-канале пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян, ВС Азербайджана нанесли удары по Степанакерту и Шуши с использованием реактивных систем залпового огня «Смерч». «В результате ракетных обстрелов есть раненые», – написала она.

Единый информационный центр при правительстве Армении сообщил, что минувшей ночью азербайджанские ВС нанесли пять ударов по столице НКР.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу стороны начинали сообщать об их нарушении.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

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