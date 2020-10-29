Врач назвал общие черты распространения COVID-19 и испанки

У коронавируса есть частичное сходство с испанкой, заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов.

По его словам, это проявляется в способе распространения инфекции.

«Это тоже респираторная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Поэтому, безусловно, есть общие черты в распространении», – передает РИА «Новости» слова Чуланов.

Кроме того, добавил он, эпидемический потенциал у возбудителя COVID-19 значительно выше, чем у гриппа.

«Для сегодняшнего периода можно сказать, что эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у вируса гриппа. Это видно, по крайней мере, по индексу распространения, который без ограничительных мер равен 4-5, то есть он высок. Контагиозность высокая», – продолжил инфекционист.

Чуланов подчеркнул, что по этой причине коронавирус смог быстро распространиться и перейти в «формат пандемии».

Напомним, в среду в сообщении штаба в Telegram указывалось, что «за последние сутки в России выявлено 16202 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 1 млн 563 тыс. 976 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 171 тыс. 301 человека, из них 12361 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 346 летальных случаев.