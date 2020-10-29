Спрогнозирован конец роста заболеваемости COVID-19 в России

Второй подъем заболеваемости COVID-19 может завершиться через три недели, считает главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

«Мы ожидаем, что вот этот второй подъем, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше двух-четырех недель. <...> Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация», – приводит слова Чуланова РИА «Новости».

Оценивая возможность третьей волны коронавирусной инфекции, эксперт отметил, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с COVID-19. И как она себя поведет, пока непонятно.

Напомним, в среду директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев не исключил, что Россия вышла на плато по коронавирусу, однако отметил, что возможная стабильность достаточно хрупкая.