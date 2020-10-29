Россиянам предсказали аномально теплую погоду Синоптики рассказали о погоде в столице 29 октября 2020, 03:31 Текст: Антон Никитин

В четверг синоптики пообещали москвичам ясную осеннюю погоду. По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 3 градуса тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 7 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется южный, силой 3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

