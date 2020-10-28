Поставщик кислорода для Коммунарки опроверг информацию о дефиците сырья

Глава «Любергаза», который поставляет медицинский кислород для столичных больниц, заявил, что проблему с нехваткой сырья для его производства удалось быстро решить.

Глава предприятия Олег Козырев заявил РБК, что поставки сырья для производства медицинского кислорода на завод «Любергаз» возобновились с 26 октября.

«В связи с появившейся в СМИ информацией о возможных перебоях с поставками кислорода в больницы Москвы и жалобе коллектива ООО «Любергаз» о проблемах с отгрузками сырья для производства медицинского кислорода, сообщаем: вопрос с поставками сырья для подмосковного производителя медицинского кислорода ООО «Любергаз» был оперативно решен в рабочем чате Минпромторга России с производителями уже на следующий день после поступления обращения. Сейчас поставки газа производятся в штатном режиме», – говорится в сообщении на сайте Минпромторга.