Попавшим под карантин предприятиям в Германии пообещали 10 млрд евро помощи

Власти ФРГ выделят 10 млрд евро для компенсации предприятиям, которые закроются на месяц со 2 ноября, заявил глава минэкономики Германии Петер Альтмайер.

«Мысленно сочувствую тем компаниям и индивидуальным предприятиям, которые должны закрыться на один месяц, чтобы остановить распространение коронавируса. Вы являетесь ценной частью нашей культуры и самобытности. Вот почему мы поддержим ваше существование, выделив 10 млрд евро», – написал Альтмайер в Twitter.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что в стране со 2 ноября вводится новый, так называемый ограниченный, карантинный режим, в ходе которого закроют бары и кафе.

В Германии минимум на месяц закрываются рестораны, бары и другие заведения общественного питания. Еду и напитки можно будет продавать только навынос. Будут закрыты фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. Все матчи футбольной Бундеслиги будут проходить в ноябре без зрителей.

Также сообщалось, что правительство ФРГ готово возместить небольшим фирмам значительную часть ожидаемого торгового оборота за ноябрь. Небольшие фирмы – до 50 сотрудников – получат долю в 75%, а более крупные – 70%.