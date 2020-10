Ученые обнаружили влияющую на сон мутацию

Сотрудники Калифорнийского университета нашли мутации, влияющие на нарушение фазы сна.

В результате мутации люди постепенно привыкают ложиться спать позже, при этом попытки привить им ранний сон терпят неудачу, передает «Царьград» со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые назвали этот феномен «синдромом задержки фазы сна», указав на его хронический характер. При этом они отметили, что люди, страдающие этим синдромом, нормально высыпаются. Специалисты считают, что на нарушение сна влияют сильная чувствительность к вечернему свету и недостаточная – к утреннему.

