Армения заявила о военном преступлении со стороны Азербайджана

Обстрел азербайджанскими войсками гражданских объектов в Степанакерте и Шуши является военным преступлением, при атаке погибли мирные жители, заявил МИД Армении.

«Сегодня ВС Азербайджана разбомбили и обстреляли столицу Арцаха [непризнанная Нагорно-Карабахская республика] Степанакерт и второй по величине город Шуши. Были нанесены удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, в том числе и роддому Степанакерта. В результате этих действий среди мирного населения есть жертвы и раненые. Данные действия Азербайджана являются военным преступлением», – цитирует заявление внешнеполитического ведомства Армении ТАСС.

В министерстве добавили, что «Азербайджан нацелился на новорожденных, матерей и стариков». «Попытки военно-политического руководства Азербайджана уничтожить жизнь в Арцахе обречены на провал, а организаторы таких действий понесут наказание», – заявляет МИД Армении.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.