В России предложили маркировать антисептики

Производители антисептиков предложили делать маркировку дезинфицирующих средств в связи с появлением фальсификата, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Необходимая для противодействия пандемии продукция также должна быть защищена от недобросовестных игроков рынка. Важным элементом профилактики являются дезинфицирующие средства. Спрос на антисептики в 2020 году вырос более чем в 50 раз, и столь взрывное потребление повлекло активность недобросовестных предпринимателей, которые распространяют продукцию, не имеющую государственной регистрации, или несоответствующего состава», – приводятся слова министра на сайте ведомства.

Данный вопрос взят на рассмотрение, по итогам которого будет подготовлен соответствующий законопроект.

Ранее сообщалось, что система маркировки лекарств в России временно переводится в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене.