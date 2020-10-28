Онлайн-клубы на самоизоляции посещают 55 тыс. московских пенсионеров

В Москве почти 55 тыс. представителей старшего поколения посещают различные онлайн-занятия в рамках проекта «Мой социальный центр», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В рамках проекта «Мой социальный центр» организовано более 130 клубов по интересам. Благодаря этому почти 55 тыс. жителей Москвы старшего поколения продолжают общаться онлайн, учиться новому и поддерживать друг друга», – цитирует ТАСС Ракову.

Она сообщила, что также для пожилых людей в онлайн-формате доступны занятия и мастер-классы проекта «Московское долголетие». Для участников доступно более 30 видов активностей. Уже более 50 тыс. человек присоединились к онлайн-занятиям проекта.

Онлайн-занятия проекта «Московское долголетие» были запущены в марте 2020 года после приостановки очных занятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. С 1 октября в проекте стартовал новый онлайн-сезон.

Ракова добавила, что по инициативе активистов «Моих социальных центров» на днях стартовал уникальный проект «Сказки внукам», в рамках которого жители старшего поколению могут записать видеосказку для своих внуков, детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Истории будут публиковаться на YouTube-канале департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве более 4 млн человек – каждый третий житель – получают различные виды социальной поддержки.