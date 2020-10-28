Ученые выявили связь повреждений головного мозга с COVID-19

Ученые проанализировали различные исследования и описали общую картину изменений в головном мозге при COVID-19, результаты опубликованы в журнале Seizure: European Journal of Epilepsy.

За время пандемии клиницистами было зафиксировно сотни случаев неврологических осложнений при COVID-19, включая инсульты, затуманенность сознания, головные боли и судороги, передает РИА «Новости».

Исследователи из Медицинского колледжа Бейлора и Университета Питсбурга собрали и проанализировали электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 617 пациентов с коронавирусом. ЭЭГ – это тест, используемый для оценки электрической активности мозга. Его обычно назначают пациентам, у которых отмечается замедленная реакция на стимулы, припадки, проблемы с речью, торможение или неспособность самостоятельно выйти из искусственной комы.

«Мы обнаружили более 600 таких пациентов. Раньше, когда мы видели единичные случаи, мы думали, что это просто совпадения, но теперь мы можем с уверенностью сказать, что они связаны с COVID-19», – приводятся в пресс-релизе Медицинского колледжа Бейлора слова доцента кафедры неврологии и нейрофизиологии Зульфи Ханифа.

Наиболее частыми отклонениями по результатам ЭЭГ были торможение или аномальный электрический разряд, в основном в лобной доле. Авторы исследования обнаружили, что около трети больных имели аномальные нейровизуализации, также локализованные в лобной доле мозга. Место локализации аномалии сигнала показалось ученым интересным.

«Мы знаем, что нос – наиболее вероятная точка входа вируса. Поэтому, похоже, существует связь с той частью мозга, которая расположена непосредственно рядом с этой точкой входа», – сказала Ханиф.

Средний возраст пациентов с поражением мозга составил 61 год, две трети из них – мужчины, а одна треть – женщины. По мнению ученых, пожилые мужчины составляют группу риска.

Некоторые изменения, обнаруженные при ЭЭГ, выглядят настолько серьезными, что ученые сомневаются в том, что их удастся восстановить после выздоровления от COVID-19.

«Как мы знаем, мозг – это орган, который не может восстанавливаться, поэтому, если у вас есть какие-либо повреждения, они, скорее всего, будут постоянными. Вы не сможете полностью выздороветь», – отмечает Ханиф.

Однако нет однозначных доказательств, что аномальные изменения мозга вызывает именно коронавирус. По мнению ученых, такого рода нарушения могут быть следствием подключения к кислороду или аппарату ИВЛ, или связаны с сердечными проблемами, обострившимися во время COVID-19, или с другими побочными эффектами заболевания.

«Требуются дополнительные исследования, но результаты показывают, что на этой области надо сосредоточить внимание», – подчеркивает ученый.

Авторы исследования считают, что ЭЭГ-исследования должны охватывать более широкий круг пациентов, а также рекомендуют применять комплексный подход, включающий другие методы изучения головного мозга, такие как МРТ или КТ.

Ранее бывший главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Николай Малышев заявил, что коронавирус в первую очередь обостряет заболевания легких, сердечно-сосудистые и эндокринные.