На Украине разоблачили коррупционную схему на 1,6 млн долларов в порту «Южный»

Национальное антикоррупционное Украины бюро разоблачило коррупционную схему, нанесшую ущерб «Морскому торговому порту «Южный» в размере более 1,6 млн долларов.

«Следствие установило, что один из действующих руководителей ГП «МТП «Южный» вместе с бывшим заместителем директора этого же госпредприятия и руководителем частной компании на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, по которой госпредприятие незаконно переплатило 47,5 млн гривен (более 1,6 млн долларов) при закупке товаров», – сообщается на сайте национального антикоррупционного бюро Украины.

Уточняется, что в коррупционном заговоре участвовали 11 человек. Чиновники контролировали весь процесс закупки – от составления тендеров до мониторинга конкурентной среды, отмечается в сообщении. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, организованное группой лиц». Предполагаемые преступники задержаны.

Ранее против руководства «Нафтогаза» завели дело о госизмене. Государственная аудиторская служба выявила ряд нарушений в работе компании более чем на 225 млрд гривен (около 7,9 млрд долларов).

В июле на Украине завели дело о госизмене за импорт электроэнергии из России.