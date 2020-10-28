Утверждено обвинение по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщила адвокат одного из фигурантов дела Варвара Кнутова.

«По нашей информации, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Калви и других фигурантов. В среду защита вызвана для ознакомления с ним. На следующем этапе дело будет передано в суд для рассмотрения по существу», – сказала адвокат в беседе с ТАСС.

Напомним, в феврале прошлого года миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов подал заявление о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok. Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Позднее подозреваемым по делу Baring Vostok переквалифицировали обвинение с «мошенничества» на равнозначную по своей тяжести «особо крупную растрату».