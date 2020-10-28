Столкновения между армянской и турецкой диаспорами произошли во Франции

Столкновения между представителями армянской и турецкой диаспор произошли во французском департаменте Изер, сообщают местные СМИ.

Радиостанция France Bleu сообщила, что представители армянской диаспоры вышли на демонстрацию, перекрыв часть автомагистрали А7 в районе коммуны Ревантен-Вогри около 7.30 (9.30 мск) с целью поддержать Армению в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

Однако через некоторое время на место прибыли представители турецкой диаспоры, возник конфликт.

Несколько человек получили ранения, как минимум один был госпитализирован. В ситуацию вмешалась полиция.

В данный момент заблокированное движение постепенно восстанавливается.

Ранее Армения заявила о переброске в Азербайджан тысячи турецких военных. До этого Ереван заявил о наличии доказательств участия турецкого спецназа в боях в Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.