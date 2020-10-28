В Кремле не увидели необходимости в новых мерах поддержки компаний

Необходимости вводить новые меры поддержки российской экономики на фоне коронавируса пока нет, уже принятые решения позволяют обеспечить бесперебойную работу предприятий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в данный момент «нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики», передает ТАСС.

«Экономика работает, мы уже говорили, что принятые меры позволили обеспечить бесперебойность работы экономики», – сказал представитель Кремля, комментируя оценку Центра стратегических разработок, согласно которой, в ближайшее время 19% российских предприятий не смогут платить налоги.

Отвечая на вопрос, видят ли в Кремле в этом проблему и считают ли нужным поддержать компании, Песков отметил, что «все предприятия работают», и в данный момент «такой потребности нет».

Также представитель Кремля заявил, что принятые меры и ситуация в здравоохранении позволяют России чувствовать себя увереннее в борьбе с COVID-19, чем в предыдущие месяцы, главный принцип – жизнь и безопасность людей, передает РИА «Новости».

«Работает штаб, работают регионы. Принимают решение в зависимости от того, как развивается ситуация. Но, как мы говорим и говорили уже неоднократно, принятые ранее меры позволяют увереннее гораздо себя чувствовать, чем в предыдущие месяцы», – сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин призвал быть аккуратными с ограничениями на фоне COVID. Он также заявлял, что России нет нужды возвращаться к режиму нерабочих дней, которые вводились весной 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.