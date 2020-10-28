Фельдшер скорой помощи прокомментировал ЧП в больницах Омска

Скорую помощь нужно выводить из системы ОМС, а также создать как службе экстренной медпомощи, так и больницам единый регламент работы и взаимодействия друг с другом, заявил газете ВЗГЛЯД фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков, комментируя ситуацию в Омске, где в течение 10 часов больницы не принимали две машины скорых с больными в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил провести в Омске тщательную проверку, поскольку ранее поступила информация, что две машины скорой привезли пациентов с подозрением на коронавирус в тяжелом состоянии к зданию регионального минздрава, так как в больницах не смогли принять пациентов в течение 10 часов.

«Я и сам с подобным сталкивался. В первую волну пандемии, весной, катались из города в город, потому что тогда, в общем-то, еще не было временных ковид-госпиталей и прочего. Мы тоже ездили по 6–7 часов. Просто в то время больницы были переполнены. То есть дают место, а пока ты приезжаешь, его уже кто-то занял. Приходится ехать в другое место», – рассказывает Беляков.

Сейчас есть отдел госпитализации, продолжает эксперт, который в Москве всегда существовал, а в Подмосковье, например, был создан совсем недавно. Через этот отдел бригада запрашивает место для пациента, которого намерены госпитализировать, после чего машина скорой помощи вместе с пациентом направляется в назначенную клинику.

«Решение омской бригады скорой вести пациентов к зданию областного минздрава было правильным, на мой взгляд. Если другого выхода нет, то что-то делать надо. Действительно, сейчас больные тяжелые. Самое главное в нашей работе – спасти заболевшего», – говорит собеседник.

Беляков объясняет, что проблема состоит в том, что сейчас скорая помощь – это не единая во всей стране система экстренной медицинской помощи, а каждая скорая относится к своей страховой компании, которая и решает, как лечить пациента, куда, зачем и почему его везти. Соответственно, именно она и оплачивает либо не оплачивает данный вызов.

Фельдшер также подчеркивает, что нет единого алгоритма действий между больницами и скорой помощью, потому что клиники относятся к одним страховым компаниям, а скорые – к другим и между собой они договариваются с трудом.

«Скорая помощь, как экстренная медицинская служба, должна принадлежать не страховым компаниям, а государству, иметь единый регламент работы, единую тарифную сетку для всех. То есть ее нужно выводить из системы ОМС (обязательного медицинского страхования). Только после этого у нас будет хоть какой-то порядок на скорой помощи. Тоже самое касается и больниц – необходим единый регламент работы и взаимодействия со скорой помощью, причем один для всех, а не каждый для себя», – резюмировал Беляков.

После инцидента губернатор Омской области Александр Бурков временно отстранил от работы заместителя министра здравоохранения Анастасию Малову, отвечающую за оказание жителям региона скорой медицинской помощи.