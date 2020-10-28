Гинцбург объяснил COVID у испытывающих вакцину «Спутник V» добровольцев

Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину «Спутник V», в ходе пострегистрационных исследований имеют положительный результат теста на COVID-19, но они могли получать плацебо, точно узнать это можно будет в ноябре после расшифровки данных, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург заявил, что «по статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо», предварительные данные будут известны в середине ноября, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что половина добровольцев, принимающих участие в исследовании, уже получили первый компонент вакцины, около 9 тыс. провакцинированы уже и второй раз.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

Между тем глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем заявила, что первое поколение вакцин от вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) будет несовершенным.