В Британии заявили о несовершенстве первых вакцин от COVID-19

Глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем выразила мнение, что первое поколение вакцин от вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) будет несовершенным.

В статье, опубликованной британским медицинским журналом The Lancet («Ланцет»), Бингем предположила, что «первое поколение вакцин, вероятно, будет несовершенным, и мы должны быть готовы к тому, что они [вакцины] могут не предотвращать заражение, а уменьшать симптомы, и даже в этом случае они могут [эффективно] работать не для всех или не на долгий срок», передает ТАСС.

Она также призвала воздержаться от чрезмерного оптимизма в отношении разработки вакцины. «Мы не знаем, будет ли у нас вообще вакцина», – отметила глава целевой рабочей группы правительства Великобритании.

В свою очередь министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, что власти королевства предполагают, что вакцинация от коронавируса начнется в стране в первой половине 2021 года после того, как разработанные препараты докажут свою эффективность при испытаниях.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркивал, что вакцинация от COVID-19 после запуска больших объемов производства будет для россиян бесплатной. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины «Спутник V» от более чем 50 стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ. При этом в Минздраве заявили об абсолютном приоритете вакцинации россиян. «И лишь после удовлетворения внутренней потребности – когда будут вакцинированы группы риска и все желающие – можно будет говорить о каких-то коммерческих поставках», – отметили в ведомстве.