Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 28 октября 2020, 03:31 Текст: Антон Никитин

В среду синоптики пообещали москвичам ясную осеннюю погоду. По прогнозу синоптиков, в среду утром в столице будет 5 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 8 градусов. Ветер прогнозируется южный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

