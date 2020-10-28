Госдеп пообещал поддержку «законным устремлениям» белорусского народа

Власти Соединенных Штатов продолжат поддерживать «законные устремления» народа Белоруссии, сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Соединенные Штаты и весь мир солидарны с народом Белоруссии. Он продемонстрировал необычайное мужество и силу перед лицом жестоких репрессий. Мы будем продолжать поддерживать их законные устремления», – написала Ортегус в своем Twitter, комментируя сообщение американской дипмиссии в ООН.

«США присоединились к 51 государству – члену ООН и делегации ЕС в осуждении продолжающихся нарушений прав человека в Белоруссии. Мы поддерживаем демократические устремления белорусов через свободные и справедливые выборы, а также их приверженность суверенитету своей страны», – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter американской дипломатической миссии в ООН.

Ранее кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден призвал международное сообщество значительно расширить санкции в отношении лиц из окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Напомним, 2 октября Минфин США объявил о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло. Кроме того, Госдепартамент США объявил о введении визового стоп-листа, в итоге общий список попавших под санкции лиц увеличился до 25 человек. В Госдепе пообещали продолжить привлекать власти Белоруссии к ответственности за «подрыв демократии».

Кроме того, 2 октября ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко. Позже Евросоюз пригрозил Лукашенко санкциями, если ситуация в республике не изменится.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.