Зону возле Триумфальной арки в Париже эвакуировали после сообщений о бомбе

В столице Франции эвакуировали зону вблизи Триумфальной арки из-за сообщения о бомбе, правоохранители начали проверку, сообщили в пресс-службе полиции.

«Поступило сообщение о бомбе. Сотрудники полиции находятся на месте, чтобы снять все сомнения», – сообщили РИА «Новости» в полиции.

Там добавили, что вокруг Триумфальной арки установили периметр безопасности. Позже в полиции сообщили, что правоохранительные органы завершили проверку, ничего подозрительного возле Триумфальной арки не нашли.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, родился в Москве и был чеченцем по происхождению.

Причиной нападения якобы мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом.