Разведка Швейцарии признала успехи России во внешней политике

Россия успешно реализует цели во внешней политике и стремится закрепить сферу своего влияния, говорится в ежегодном докладе швейцарской Федеральной разведывательной службы (NDB).

«Россия продолжает преследовать свою цель действовать наравне с США и стремится установить и закрепить сферу своего влияния. Эта политика приносит успех, но страна стремится к большему. Украина остается в центре стратегических интересов России, как и Белоруссия», – цитирует РИА «Новости» доклад «Безопасность Швейцарии-2020».

Отмечается, что Россия конкурирует с другими международными игроками в Черное море и Средиземное море.

Также в докладе говорится, что стратегическую обстановку в Швейцарии в основном определяют соперничество между США и Китаем, стремление России укрепить сферу своего влияния в Европе, а также ряд конфликтов и кризисов на европейских границах.

«Несмотря на то, что после 2020 года США останутся самой влиятельной мировой державой, значимость трансатлантических отношений и американского присутствия на Ближнем Востоке будет продолжать снижаться. Соперники США на геополитической арене попытаются извлечь из этого выгоду и будут стремиться расширить свою власть и отстаивать собственные интересы в областях ослабевающего влияния США», – сказано в докладе спецслужб.

Китай, отмечается в докладе, считает себя растущей великой державой «наравне с США». Как считают авторы материала, пропасть между либеральной моделью западного образца и авторитарным государственным капитализмом по-прежнему увеличивается.

«Есть все больше признаков того, что международная система может все больше формироваться под влиянием стратегической конкуренции между США и Китаем – в той мере, в какой каждый из них устанавливает свою исключительную зону стратегического влияния», – сказано в документе.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что времена, когда все вопросы решались Россией и США, прошли. Если Вашингтон не хочет вступать в диалог, то Москва готова обсуждать проблемы с другими государствами.