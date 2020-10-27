Доктор Мясников раскритиковал список неэффективных лекарств от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение о списке «неэффективных лекарств» по мнению ВОЗ, отметив свое сомнение в правильности подобной информации.

«В нашей больнице мы проводили клинические испытания Интерферона-гамма у здоровых добровольцев с целью определить: препятствует препарат заражению коронавирусом или нет. Наши результаты показывают, что да – препятствуют. Но ранее мы проводили исследования применения интерферона-гамма в инъекциях для лечения тяжелых больных с пневмониями разной этиологии и так же с положительными результатами», – написал врач в своем Instagram.

Мясников добавил, что «мы сегодня в ситуации, когда строгие критерии доказательной медицины не работают». «Миллиарды долларов, например, вложены в «Ремдесивир» и тоже – «слабый эффект». Но другого же эффекта нет! Ни у одного лекарства на сегодня! И что теперь – все пустим на самотек? Пока изобретут что-то суперэффективное? А до тех пор?» – высказался он.

При этом врач поделился мнением, что сегодня если побочных явлений нет, а польза возможна, то «мы имеем полное право рекомендовать подобные препараты». «Во всяком случае Интерферон-гамма в наших исследованиях показал себя с положительной стороны, о чем мы и сделали соответствующие публикации, в международной прессе в том числе», – заметил он.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич сообщил, что ремдесивир, гидроксилхлорохин, лопинавир, ритонавир и интерферон оказались не эффективны в снижении смертности и лечения пациентов с COVID-19.