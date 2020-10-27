Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус

Юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус, сообщили СМИ.

По информации Life Shot, скорая забрала 75-летнего артиста из квартиры с предварительным диагнозом «коронавирус».

Отмечается, что состояние юмориста удовлетворительное, он больше суток принимает препарат от коронавируса «Коронавир».

Ранее с коронавирусом госпитализировали заслуженного артиста России Гошу Куценко. Также врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у рок-певицы Земфиры, артистка находится на домашней изоляции.