Ереван заявил о превентивных ударах по азербайджанским ВС на южной границе

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила о превентивных ударах армянских пограничников по азербайджанским ВС на южной границе после обстрелов с сопредельной стороны, добавив, что противнику нанесен значительный урон.

«С целью пресечения посягательств азербайджанских ВС на южном направлении границы Армении, армянские пограничники перешли к превентивным действиям, противнику нанесены значительный ущерб и потери. Противник на данном участке границы использует беспилотники», – передает ТАСС слова Степанян.

Напомним, ранее во вторник Ереван сообщил об обстреле Баку территории Армении рядом с границей Ирана.

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