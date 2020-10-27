Производство истребителей F-35 отложили в США из-за задержки с испытаниями

Пентагон вынужден отложить запуск полномасштабного производства новейших истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за задержки с проведением испытаний, сообщает портал Defence News.

Как сообщает издание, прежде чем заместитель министра обороны США Эллен Лорд даст разрешение на запуск производства, истребители должны пройти ряд испытательных тестов в условиях комплексного моделирования, имитирующих серьезные угрозы, которые невозможно воспроизвести в реальных летных испытаниях, передает РИА «Новости».

Представитель замминистра обороны Джессика Максвелл сообщила, что такие испытания были перенесены с декабря 2020 года на 2021 год без конкретизации месяца.

Как отмечает портал, решение о запуске производства может быть отложено до конца следующего года. Издание пишет, что даже если испытательные тесты состоятся в начале 2021 года, потребуется время, чтобы оценить их результаты и составить отчет.

Портал также добавляет, что запуск полномасштабного производства F-35 является скорее символическим решением, так как Пентагон уже закупает истребители в таком количестве, которое можно было бы квалифицировать как серийное производство. Ведомство уже приобрело 134 истребителя и передало часть из них союзникам США.

F-35 не в первый раз испытывает проблемы с испытаниями. Напомним, в мае 2016 года глава отдела оборонных закупок армии США Фрэнк Кендалл сообщил, что финальные испытания новейшего многофункционального американского истребителя F-35 отложены до 2018 года.

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