Глава минздрава Ростовской области ушла в отставку после скандала

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку в связи с выходом на пенсию, сообщило правительство региона.

«Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева, сегодня, 27 октября, освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская – по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», – сообщается на сайте правительства.

Также с поста начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону уволена Надежда Левицкая, передает РИА «Новости».

Отмечается, что исполняющим обязанности министра здравоохранения Ростовской области после ухода Быковской назначен ее заместитель Александр Крат.

Быковская занимала пост министра здравоохранения региона с конца 2004 года. С конца ноября 2019 года в отношении нее, а также ее заместителя Станислава Беседовского расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий при заключении контрактов на вывоз и обеззараживание медицинских отходов.

Ранее местные СМИ сообщали, что несколько пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информацию тревожной, но выразил надежду, что власти Ростова-на-Дону проведут необходимое разбирательство.