Глава минздрава Ростовской области ушла в отставку после скандала

Взгляд
27 октября, вторник  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
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США грозят миру новым пузырем

Американские компании стоят больше, чем зарабатывают Richard Drew/AP/ТАСС
В США надулся новый пузырь – акции компаний стоят намного дороже, чем они в реальности зарабатывают. Если он взорвется, пострадает весь мировой рынок, рикошетом сильно ударит и по России. Легендарный инвестор-миллиардер ждет, что это произойдет не через годы, а уже через месяцы или даже недели. Каковы риски нового обвала на рынках акций и его вероятные последствия?  Подробности...
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Китайская угроза подталкивает США навстречу России

В ближайшее время Америка всерьез займется обкладыванием ракетами Китая Lin Huifen/Global Look Press
Россия по сути заявила США о готовности реанимировать погибший год назад договор о ракетах средней и малой дальности. Для воскрешения ДРСМД настал удобный момент – кто бы ни победил на выборах, Трамп или Байден, у США назревает конфликт с Китаем. И там как раз без крылатых ракет дело не обойдется. Америке надо поскорее уладить разногласия с Россией, и Москва предоставила Вашингтону эту возможность. Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Крым напоминает американцам об авантюрах прошлого

Именно за флоридцами обычно остается последнее слово в споре о том, кто станет президентом страны Lynne Sladky/AP/ТАСС
Ровно 210 лет назад США аннексировали Западную Флориду, провозгласившую себя независимым государством, но формально принадлежавшую Испании. Этот эпизод в американской истории позволяет кое-что понять в лицемерной риторике современного Вашингтона, обращенной против российского Крыма и независимого от Украины Донбасса.  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Украина превращается в страну феодалов

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Власть в регионах сосредоточилась в руках «работодателей» в широком смысле этого слова. Людей, от которых прямо или косвенно зависит работа ключевых предприятий региона. Подробности...

Как Екатерина II убеждала Потёмкина не отдавать Крым

Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
История и России, и Турции, и Крыма пошла по-иному. А все потому, что кроме освобождения от должности командующего Потёмкин предложил Екатерине невиданный план – отдать Крым туркам. Как складывалась эта загадочная страница русской истории? Подробности...
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Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мы снова на границе, на разделе больших цивилизаций. Схватка неизбежна. И, учитывая нашу физическую мощь и тощий кошелек, наша задача выстоять в этой битве гигантов и быть достаточно прагматичными и дальновидными, чтобы не оказаться в этой битве разменной монетой. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
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Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

Обсуждение: 6 комментариев

Папа римский встал на сторону геев

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Глава минздрава Ростовской области ушла в отставку после скандала

    27 октября 2020, 12:02

    Текст: Евгения Шестак

    Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку в связи с выходом на пенсию, сообщило правительство региона.

    «Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева, сегодня, 27 октября, освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская – по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», – сообщается на сайте правительства.

    Также с поста начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону уволена Надежда Левицкая, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что исполняющим обязанности министра здравоохранения Ростовской области после ухода Быковской назначен ее заместитель Александр Крат.

    Быковская занимала пост министра здравоохранения региона с конца 2004 года. С конца ноября 2019 года в отношении нее, а также ее заместителя Станислава Беседовского расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий при заключении контрактов на вывоз и обеззараживание медицинских отходов.

    Ранее местные СМИ сообщали, что несколько пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информацию тревожной, но выразил надежду, что власти Ростова-на-Дону проведут необходимое разбирательство. 


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