В новом COVID-центре в Уфе обрушился потолок

В новом инфекционном госпитале в уфимском Зубове обрушился потолок, пострадавших нет, сообщили в минздраве Башкирии.

Очевидцы опубликовали в Сети фотографии обрушившегося потолка. На кадрах видно, что конструкция рухнула частично, с потолка стали свисать провода, панели и лампа, передает канал «360».

В региональном минздраве уточнили, что в настоящее время в инфекционном центре в Зубове идет подготовка коммуникаций к зимнему периоду.

«Рабочий, проверявший готовность систем вентиляции, оступился и повредил легкие конструкции подвесного потолка. Пострадавших нет. На данный момент целостность конструкций потолка восстановлена в полном объеме», – сообщили в ведомстве.

Также в Минздраве добавили, что сам строитель отделался легким испугом, а в момент обрушения пациентов в коридоре не было.

Ранее в квартире москвички обрушился потолок вместе с рабочим, который делал ремонт в помещении выше. Девушка опубликовала в Сети кадры после обрушения.