Армения подтвердила взятие Азербайджаном города Кубатлы в Карабахе

Минобороны Армении подтверждает, что военные Азербайджана заняли город Кубатлы (азербайджанское название – Губадлы) в Карабахе, сообщил представитель ведомства Арцрун Ованнисян.

«К сожалению, вчера поздно вечером в ходе боев противнику удалось занять Кубатлы и продвинуться по некоторым направлениям», – передает его слова РИА «Новости». Ованнисян пообещал представить карту боевых действий.

Ранее о переходе населенного пункта под контроль азербайджанских войск заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Губадлы находится примерно в десяти километрах от границы с Арменией, он является административным центром Губадлинского района Азербайджана, был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 1993 года.

Ранее в Армении сообщили, что тяжелые бои идут на юго-востоке Нагорного Карабаха, несмотря на объявленное перемирие.

В воскресенье Госдепартамент США заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе начнется в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в понедельник, 26 октября. Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.