Депутат Госдумы предложил казнить педофилов

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов считает, что предложение о химической кастрации педофилов слишком мягкое, по его мнению, за совершение подобных преступлений необходимо казнить.

«Лечить раковые такие болячки какими-то химическими препаратиками не годится. Не будет толку», – заявил Нилов каналу «360», комментируя законопроект о химической кастрации педофилов, о подготовке которого сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Нилов заявил, что «для этих нелюдей, для зверей в человеческой шкуре» существует смертная казнь. По его словам, высшая мера наказания гарантирует, что такие «звери» никогда не окажутся среди людей.

Как пояснил Выборный, проект закона о химической кастрации педофилов будет внесен в Госдуму после получения отзывов от правительства и Верховного суда, передает РИА «Новости».

Он отметил, что проект готовится в связи с ростом преступлений против детской половой неприкосновенности. По словам парламентария, за последние четыре-пять лет рост составил порядка 20%, только за прошлый год было зафиксировано 1266 подобных преступлений.

«Это изнасилование, ненасильственные действия сексуального характера, половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, развратные действия. Эта та категория действий, за совершение которых может быть применена принудительная мера медицинского характера», – пояснил Выборный.

Он уточнил, что чаще всего эти преступления совершают лица, уже судимые за аналогичные деяния. «Мы понимаем, что это болезнь, расстройство, и с этим нужно что-то делать. Самое явное – эти лица – они вменяемые, они сами осознают, что совершают преступление, но самостоятельно сделать не могут (препятствовать его совершению). Вот к ним может быть использована мера принудительной химической кастрации, тогда мы разрываем причинно-следственную связь, когда именно заболевание становится причиной преступления. Проект почти готов, я надеюсь, что в ближайшее время на этой неделе направлю его в правительство России и Верховный суд для получения отзыва и затем в парламент (внесу)», – сказал Выборный.

С подобным предложением раньше выступал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он предлагал радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних. Он отмечал, что СР готовит проект о химической кастрации педофилов.

Законопроект о наказании для педофилов оценил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. По его мнению, химическую кастрацию целесообразнее заменить на пожизненное ношение электронного браслета. Цветков считает, что «усиление ответственности для педофилов необходимо», так как они «крайне социально опасны».

«К сожалению, мы видим, что в данном составе преступления есть ряд следственных и судебных ошибок. Доказывать эти преступления крайне сложно, экспертизы неоднозначные, и есть ряд случаев, когда люди получили сроки либо находятся под уголовным преследованием, а потерпевшие и их родители выступают против осуждения этих людей. Здесь очень тонкая грань (...) Я считаю, мера, предусматривающая пожизненное ношение специализированного электронного браслета преступником после выхода из колонии, более логична», – пояснил Цветков.

Он уточнил, что вопрос о принудительной кастрации схож с историей о смертной казни. «Если бы не было вероятности судебных ошибок, ее бы уже ввели», – объяснил Цветков.

По мнению главы коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнеры» Александра Грибакова, необходимо ввести в УК такой вид наказания для педофилов, однако следует предусмотреть возможность исправления судебной ошибки.

«Один из главных аргументов противников химической кастрации –возможность судебной ошибки. Тем не менее в России участились случаи, когда человек выходит из тюрьмы и совершает преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Обеспечить тотальный контроль за такими людьми нельзя. Я не врач, мне неизвестны технологии применения такой кастрации, но если есть такой комплекс мер, предусматривающий применение такого препарата, который на какое-то время обеспечивает отсутствие сексуального влечения, то его имеет смысл применять. Если современная медицина может дать такое решение, то я поддерживаю такую меру. Соответственно, в случае нахождения судебной ошибки применение препарата может быть отменено», – заявил Грибаков.

Он отметил, что если человек, который должен был явиться в медучреждение для приема определенных препаратов, нивелирующих сексуальное влечение, не пришел, то его необходимо начать разыскивать.

«Проблема повторного совершения преступлений на сексуальной почве против несовершеннолетних должна быть решена. Статистика показывает, что их совершают лица, которые ранее были наказаны за подобные преступления. Рост нужно остановить, это как своего рода эпидемия», – уточнил Грибаков.

«Есть ряд штатов США, применяющих такую меру – Техас, Луизиана. Там это благотворно сказалось на снижении роста подобных преступлений. Потому что, помимо задачи «покарать», уголовное наказание имеет еще одну цель – предотвратить», – сказал юрист.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, способна ли смертная казнь остановить педофилов.