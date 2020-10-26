Степанакерт обвинил Баку в ракетном ударе по одному из сел в Карабахе

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что ВС Азербайджана нанесли ракетный удар по одному из сел Мартунинского района в Карабахе и атаковали позиции карабахской воинской части на юго-востоке линии соприкосновения.

«Несмотря на достигнутую в США новую договоренность о прекращении огня, азербайджанские ВС атаковали позиции одной из воинских частей (Карабаха), дислоцированных на юго-восточном направлении передовой линии, продолжая обстреливать мирные населенные пункты. В частности, примерно в 13.50 (14.50 мск) противник выпустил ракету из РСЗО «Смерч» в направлении села Зардарашен Мартунинского района», – передает РИА «Новости» сообщение карабахской армии.

Как заявляют в Армии обороны НКР, карабахские подразделения ведут оборонительные бои, чтобы отразить атаки противника и отбросить его на исходные позиции.

Напомним, в воскресенье Госдеп США сообщил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе начнется в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в понедельник, 26 октября.