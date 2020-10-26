В Кремле рассказали, как наблюдали за выборами на Украине

Происходящее на Украине не безразлично России, поэтому в Кремле следили за ходом местных выборов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы наблюдали по сообщениями СМИ за ходом голосования. Для нас совсем не безразлично, что происходит на Украине», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

Песков затруднился сказать, будет ли Кремль или лично президент России Владимир Путин поздравлять главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука с результатами этой политической силы на выборах. «Мне неизвестно, есть ли такие планы», – сказал Песков.

На вопрос, считают ли в Москве, что партии ОПЗЖ на выборах помогли принятые Москвой решения по снятию контрсанкций с ряда украинских предприятий, пресс-секретарь российского лидера отметил, что все эти вопросы были инициированы самой ОПЗЖ. «Они выступили с инициативой, которая прежде всего отвечает интересам самих украинцев», – сказал Песков. Речь, по его словам, идет не только о предприятиях, но и о просьбе Медведчука касательно поставок на Украину российской вакцины от коронавируса.

«Разве им (украинцам) не нужна прививка? Скорее всего, нужна. Вполне понятно, что политическая сила это предлагает. Разве украинцы не испытывают экономические тяготы в связи с отсутствием экономических контактов с Россией? Многие предприятия, безусловно, испытывают тяготы», – сказал Песков, отметив, что инициативы ОПЗЖ в этих сферах встретили понимание с российской стороны.

Напомним, в воскресенье на Украине прошли выборы местных органов власти. Для страны это уже третья по счету общенациональная избирательная кампания за последние полтора года: в апреле 2019 украинцы избрали президентом Владимира Зеленского, а в июле прошли досрочные выборы в Верховную раду.

Явка на выборах, по данным ЦИК Украины, составила 37%. «По сравнению с местными выборами 2015 года, явка уменьшилась. Тогда она составляла 46,6%. Ориентировочно, на 10% явка ниже», – заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

По данным экзитполов, среди кандидатов в мэры Киева лидирует действующий городской голова Виталий Кличко с результатом 47,8%. Второе место с результатом 9,62% у экс-главы города Александра Попова, который представляет партию «Оппозиционная платформа – За жизнь». В городской совет могут пройти семь партий. Большинство составляет «УДАР» с результатом 21,3%.